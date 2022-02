Ein sechsjähriges Kind ist am Mittwoch in Peterswald-Löffelscheid (Kreis Cochem-Zell) beim Überqueren einer Straße mit einem Tretroller von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer habe das Kind beim Abbiegen übersehen und mit dem Hinterreifen überrollt, teilte die Polizei am Abend mit. Das Kind wurde mit einem Hubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es sei jedoch in einem stabilen Zustand.