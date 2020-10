per Mail teilen

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B327 bei Kastellaun ist eine Frau ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war die 39-Jährige mit ihrem Pkw die B327 in Richtung Emmelshausen gefahren. In Höhe der Ausfahrt Kastellaun/Bell kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Die Fahrerin wurde tödlich verletzt. Der schwer verletzte Fahrer des Transporters wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

In den Unfall waren laut Polizei noch zwei weitere Pkw involviert. Deren genaue Beteiligung am Unfallgeschehen sei aber noch unklar. Einer der beiden Fahrer wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, der andere Fahrer blieb unverletzt.

Zur Aufklärung des genauen Unfallherganges beauftragte die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach einen Verkehrsunfall-Gutachter.