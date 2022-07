Windhose erfasst Hüpfburg - Neun Kinder teils schwer verletzt

per Mail teilen

Während eines Kinderfußballturniers in Gondershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis hat es einen Unfall mit einer Hüpfburg gegeben. Neun Kinder wurden zum Teil schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Hüpfburg auf einem Sportplatz durch eine Windhose erfasst und mehrere Meter über einen vier Meter hohen Zaunen in die Höhe gezogen. Anschließend wurde die Hüpfburg 40 bis 60 Meter über eine Wiese geschleudert. Die darauf befindlichen 15 Kinder stürzten aus einer Höhe von vier bis fünf Metern ab. Drei Kinder wurden dabei schwer verletzt, sechs mittelschwer.

Schwer verletzte Kinder mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Die schwer verletzten Kinder wurden mit vier Rettungshubschraubern und Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Notfallseelsorge ist im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang vor Ort aufgenommen. Die Hüpfburg wurde sichergestellt. Am Nachmittag luden Beamte die Hülle des Spielgerätes in einen Polizeibus. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Angaben zur Sicherung der Burg, gab es nicht.