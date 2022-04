Betrunkener Fahranfänger verletzt sich bei Unfall

Ein betrunkener 18-Jähriger hat sich am Samstagabend in Rheinbreitbach (Kreis Neuwied) bei einen Unfall schwer verletzt. Laut Polizei hatte er die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit zwei parkenden Fahrzeugen kollidiert. Der Fahranfänger musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme hätten die Beamten mit einem Alkoholtest einen Wert von fast zwei Promille bei dem 18-Jährigen festgestellt, so die Polizei. Der Sachschaden betrage rund 100.000 Euro.