Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von St. Johann (Kreis Mayen-Koblenz) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Biker auf der L83 in Richtung Mayen vermutlich zu schnell unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 35-Jährige sei schwer verletzt in der angrenzenden Böschung aufgefunden worden. Er wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz gebracht.