Bei einem Unfall auf der A48 in Richtung Koblenz ist am Mittwochabend eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie vermutlich bei starkem Regen mit ihrem Auto kurz vor der Abfahrt Kaifenheim von der Fahrbahn abgekommen und unter anderem mit einem Baum zusammengestoßen. Sie wurde demnach in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die A48 musste den Angaben zufolge für Rettungs- und Bergungsarbeiten knapp eine Stunde voll gesperrt werden.