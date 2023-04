Auf der A3 bei Hümmerich im Westerwald in Richtung Köln kommt es nach Angaben der Polizei wahrscheinlich bis Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Nach einem Lkw-Brand ist die rechte Spur nicht mehr befahrbar.

Die Abfahrt zum Parkplatz Epgert muss nun instandgesetzt werden. Den Angaben zufolge war am Morgen eine Sattelzugmaschine auf der Autobahn 3 in Richtung Köln in Brand geraten. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache. Dem Fahrer sei es noch gelungen, den Sattelzug auf der Spur zum Rastplatz Epgert abzustellen und sich in Sicherheit zu bringen. Er blieb laut Polizei unverletzt.

Aufwändige Räumarbeiten behindern den Verkehr

Auch Diesel und Öl seien ausgelaufen. Dabei hätten sie Feuer gefangen und sich mit der geschmolzenen Ladung aus Kunststoff vermischt. Deshalb müsse die Fahrbahn aufwändig mit Spezialfahrzeugen gereinigt werden, teilte die Polizei mit. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Köln wurde für den Verkehr inzwischen wieder frei gegeben. Es sei aber noch mit längeren Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Köln zu rechnen. Es hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet.