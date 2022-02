Acht Verletzte bei Unfall auf der A3

Bei einem Unfall auf der A3 sind am Donnerstagabend acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Lastwagen sei zwischen Limburg-Nord und Diez auf die Mittelleitplanke geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Im Anschluss seien nach ersten Erkenntnissen noch fünf weitere Autos in beiden Fahrtrichtungen in den Unfall verwickelt worden. Sieben Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Zudem habe sich ein Feuerwehrmann im Einsatz leicht verletzt. Die A3 wurde zwischen Limburg und Diez in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt.