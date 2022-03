In Obererbach (Kreis Altenkirchen) hat ein Mann ein Mädchen in eine Hecke geworfen. Die Achtjährige fuhr nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag Inlineskates als sie der Mann plötzlich hochhob und in eine Hecke warf. Das Mädchen blieb demnach unverletzt. Der gesuchte Mann sei etwa 20 bis 25 Jahre alt, habe schwarzes Haar und ein rotes T-Shirt und eine Brille getragen. Die Polizei in Altenkirchen bittet mögliche Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden.