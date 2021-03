Unbekannte sprengen Geldautomaten in Dieblich

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in der Sparkassenfiliale in Dieblich (Kreis Mayen-Koblenz) einen Geldautomaten gesprengt. Ob sie Beute machten, ist noch nicht bekannt.