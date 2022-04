Unbekannte haben die Radmuttern an einem Lastwagen gelockert, der in einer Firmenhalle in Ockenfels im Kreis Neuwied abgestellt war. Nach Polizeiangaben sagte der Geschädigte, dass sei ihm in der letzten Zeit mehrfach passiert, er habe das bislang aber nie bei der Polizei angezeigt. Das Firmengelände in Ockenfels ist den Angaben zufolge frei zugänglich. In der Halle würden regelmäßig mehrere Lkw abgestellt. Es würden aber immer nur die Radmuttern an dem Lastwagen des Geschädigten gelockert.