Das ist eine böse Überraschung für einen Wanderschäfer im Westerwald: In seiner Schafherde fehlen 32 Lämmer. Die Polizei geht davon aus, dass sie gestohlen wurden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl der 32 Lämmer am Wochenende, zwischen dem Samstagabend und dem Sonntagvormittag. Der Wanderschäfer habe seine Schafherde über Nacht in der Nähe eines Friedhofs in Hahn am See im Westerwald eingepfercht. Am nächsten Tag waren die Lämmchen weg.

Polizei bittet um Hinweise

Durch den Diebstahl sei dem Schäfer ein finanzieller Schaden von rund 8.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges rund um den Friedhof oder den Sportplatz von Elbingen gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Westerburg melden.