Unbekannte haben in Bad Honnef mehr als 80 Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben verursachten sie einen Schaden von mehreren zehntausend Euro. Anwohner hatten am Sonntagmorgen Alarm geschlagen, nachdem sie die ersten beschädigten Autos in Bad Honnef entdeckt hatten. Eine Streifenwagenbesatzung fand dann mehr als 80 Autos mit zerstochenen Reifen und teils auch eingeschlagenen Scheiben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.