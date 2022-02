Unangemeldete Demos gegen Corona-Maßnahmen bleiben verboten

Die Stadt Koblenz hat das Verbot unangemeldeter Demonstrationen im Stadtgebiet verlängert. Nach Angaben von Oberbürgermeister David Langner (SPD) haben sich die Verantwortlichen in Absprache mit der Polizei dazu entschieden. Demnach hatte sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass viele Teilnehmer der unangemeldeten Demos gegen die Corona-Maßnahmen nicht aus Koblenz kamen. Den Angaben von Langner zufolge hatten zudem viele keine Masken getragen und sich auch nicht an den Mindestabstand gehalten. Bei den angemeldeten Demos habe dies wesentlich besser funktioniert. Das Verbot könne daher dazu beitragen, die Koblenzer Bevölkerung zu schützen und das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus nicht zu erhöhen, so Langner. Das Verbot gilt bis zum 1. März.