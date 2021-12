Corona-Ambulanz zieht wieder in CGM Arena

Die Corona-Ambulanz und die Schnellteststation in Koblenz ziehen um. Wie die Stadt Koblenz mitteilt, befinden sich beide Einrichtungen ab Donnerstag (23. Dezember) in der CGM Arena auf dem Oberwerth. Damit solle mehr Platz für das Landesimpfzentrum im Gewerbegebiet Metternicher Feld geschaffen werden, wo bislang auch Schnellteststation und Corona-Ambulanz untergebracht sind. Außerdem solle so das Infektionsrisiko vor Ort gesenkt werden. Die Corona-Ambulanz in der Seitenhalle West der CGM Arena hat auch über Weihnachten zum Teil geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite der Stadt Koblenz.