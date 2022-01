Are-Gymnasium: Lehrer-Kollegium bezieht neuen Standort

Das Lehrer-Kollegium des Are-Gymnasiums richtet sich am Montag am neuen Standort in der Grafschaft ein. Im Gewerbegebiet Ringen wurde für die von der Flutkatastrophe betroffene Schule eine große Containerschule aufgebaut. Ursprünglich war der Einzug in die Containerschule schon nach den Herbstferien geplant, der Termin hatte sich aber verzögert. In der Zwischenzeit mussten die etwa 800 Schülerinnen und Schüler im Gebäude der Integrierten Gesamtschule Remagen untergebracht werden. Weil dort nur wenig Platz gewesen sei, sei aber praktisch nur Wechselunterricht möglich gewesen, heißt es von der Schulleitung. Die Lehrkräfte richten am Montag die neuen Klassenräume ein, der Unterricht in der Containerschule soll dann am Dienstag beginnen.