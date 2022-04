Umweltaktivisten blockieren nochmals Ölpipeline

Umwelt-Aktivisten haben am Freitag bei Bad Neuenahr-Ahrweiler nochmals die Pumpstation einer Öl-Pipeline besetzt. Nach Angaben der Polizei hatten sich dort zwei Männer angekettet und mit Klebstoff an der Anlage festgeklebt. Es seien dieselben Aktivisten gewesen, die bereits am vergangenen Mittwoch die Pumpstation besetzt hatten. Mit der Aktion wollten sie nach eigenen Angaben auf die Bedrohung durch die Klimakrise aufmerksam machen. Laut Polizei kam es weder zu Schäden an der Anlage, noch zu Beeinträchtigungen. Gegen die beiden Aktivisten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ölpipeline verbindet eine Shell-Raffinerie in der Nähe von Köln mit verschiedenen Industrie-Abnehmern in Ludwigshafen und im Großraum Frankfurt.