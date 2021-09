Investor hält trotz Hochwassergefahr an Bauprojekt fest

In Simmern im Hunsrück will ein Investor trotz der Flutkatastrophe im Ahrtal ein umstrittenes Wohnprojekt am Simmerbach realisieren, für den ein besonderes Hochwasserrisiko gilt. Der Mann sagte dem SWR, auch das Hochwasser im Ahrtal ändere nichts an seinen Plänen. Das Gebäude werde aber besonders vor Hochwasser geschützt sein. Der Stadtrat in Simmern hat grundsätzlich für das Bauprojekt mit 24 Wohnungen gestimmt. Eine Bürgerinitiative will den Neubau in Simmern allerdings verhindern. Zunächst hatte sie argumentiert, das Bauprojekt sei zu groß. Inzwischen verweist sie auch darauf, dass der Simmerbach bei künftigen Hochwassern genügend Raum benötige. Laut einer Studie des Landes Rheinland-Pfalz gehört der Simmerbach zu den Gewässern mit einem besonders signifikanten Hochwasser-Risiko: Zuletzt war er im Mai 2016 nach Starkregen über die Ufer getreten.



