Noch bis zum 19. Mai können Bürger ihre Kritik und Einwände gegen eine umstrittene Brecheranlage für Bauschutt in einem geplanten Gewerbegebiet bei Neustadt an der Wied geltend machen. Nach Angaben der Ortsgemeinde liegen die Pläne bis Mittwoch öffentlich aus. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Thomas Junior will ein ortsansässiges Tiefbauunternehmen eine Brecheranlage für Bauschutt und Gestein auf einer Fläche bauen, die an den Ortsteil Hombach grenzt. Dagegen wehren sich viele Anwohner. Sie befürchten, dass die Anlage Lärm, Dreck und Feinstaub mit sich bringt. Laut Ortsbürgermeister Junior darf die Anlage nur an zehn Tagen im Jahr betrieben werden. Er möchte in einer Anwohnerversammlung Bürger über Details informieren. Erst dann solle der Rat über die Pläne abstimmen. In letzter Instanz müsse dann aber das Bundesamt für Emissionen entscheiden, so Junior, ob die Brecheranlage bei Hombach den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.