Umgestaltung Loreley-Plateau soll weiter vorangehen

Die Bauarbeiten zur weiteren Umgestaltung des Loreley-Plateaus sollen in diesem Herbst wieder starten. Das sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley Mike Weiland dem SWR. Laut Weiland werden im Kultur- und Landschaftspark Handläufe aufgebaut, an denen die Besucher auf Tafeln mythischen Geschichten lesen können. Außerdem soll demnächst ein Wettbewerb für den Entwurf einer Loreleystatue ausgeschrieben werden. Bereits am Mittwoch sind Bauarbeiten für zusätzliche barrierefreie Parkplätze am Besucherzentrum gestartet. Im Rahmen des Spatenstichs übergab SPD-Innenminister Lewentz weitere Förderbescheide über insgesamt 185.000 Euro. Bislang hat das Land die Neugestaltung des Loreley-Plateaus nach eigenen Angaben mit knapp 8 Millionen Euro Förderung gefördert.