In Müschenbach hat der Gemeinderat am Freitagabend den Antrag abgelehnt, die Paul-Dickopf-Straße umzubenennen. Der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamtes ist umstritten.

Normalerweise kommen zu den Ratssitzungen der kleinen Westerwaldgemeinde Müschenbach nur ein paar Zuschauer. Für diesen Freitagabend musste Bürgermeisterin Birgitta Käckermann allerdings die große Sporthalle reservieren. Denn im Tagesordnungspunkt II steckte Zündstoff: die Umbenennung der Paul-Dickopf-Straße. Der ehemalige Müschenbacher und Präsident des Bundeskriminalamtes ist nach neuesten Forschungen wegen seiner NS-Vergangenheit und angeblicher Spionagetätigkeiten umstritten.

Der vierte Präsident des Bundeskriminalamtes Paul Dickopf habe es nicht länger verdient mit einem Straßennamen geehrt zu werden, sagte der Antragsteller. Die meisten Ratsmitglieder sahen das anders. Sie wollten keinen neuen Straßennamen: dem berühmten und hochgeachteten Müschenbacher sei kein Verbrechen nachzuweisen, er selbst könne ja auch nicht mehr befragt werden.

Bei seinem Antrittsbesuch im Bundeskriminalamt in Wiesbaden 1969 trifft Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (l) den BKA-Präsidenten Paul Dickopf (Mitte). dpa Bildfunk Picture Alliance

Dorfchronist hält Straßennamen für unbedenklich

Im Jahr 1986 mussten am Ortsrand von Müschenbach für ein Neubaugebiet vier neue Straßennamen gesucht werden, erinnert sich der Dorfhistoriker und damalige Gemeinderat, Bernd Schneider. Drei Namen mit regionalem-geografischen Bezug waren schnell gefunden. Dann seien sich schnell alle einig gewesen, dass die noch verbliebene Straße den Namen des ehemaligen BKA-Präsidenten Paul Dickopf tragen solle.

Dorfchronist Bernd Schneider sieht keine Probleme mit dem Straßennamen. SWR

Für den Hobbyhistoriker und Dorfchronisten Bernd Schneider ist das auch aus heutiger Sicht eine gute Entscheidung gewesen: "Weil er im Dorf Müschenbach sehr gut angesehen war. Auch sein Nachfolger hat ihn in seinem Nachruf sehr positiv bewertet". Außerdem sei sogar Hans-Dietrich Genscher auf der Beerdigung Dickopfs gewesen und habe ihn somit gewürdigt. "Und das tu ich auch", sagt Schneider.

Vorwurf der NS-Vergangenheit und der Spionage für die CIA

Bis zu seiner Pensionierung hatte auch der Müschenbacher Paul Nagelkrämer ein positives Bild von dem berühmten Mitbürger. Als Kind hat er es noch erlebt, wenn Paul Dickopf zu Besuch nach Müschenbach kam: "Dann ist am Bahnhof Hattert der Hubschrauber gelandet, dort stand eine große Staatskarosse aus Mainz, die ihn dann 500 Meter zu seinen Verwandten gefahren hat in die Gaststätte Bellinger, war schon großes Kino.“

Paul Nagelkrämer ist für die Umbenennung der Paul-Dickopf-Straße in Müschenbach. SWR

Heute beschäftigt sich der 65-Jährige mit der NS-Vergangenheit seines Dorfes und ist dabei wieder auf den Namen Paul Dickopf und die nach ihm benannte Straße in Müschenbach gestoßen. Er hat Unterschriften für einen Einwohnerantrag gestellt mit dem er für eine Umbenennung kämpfen wollte, weil Dickopf aus seiner Sicht ein hochrangiger Nationalsozialist war, der seine Einstellung nie geändert habe.

"Er war außerdem ein Spion und damit ein Landesverräter. Er hat noch bis zu seiner Pensionierung als BKA-Beamter für die CIA gearbeitet und ich denke das ist kein Mann, der es verdient, durch eine Namensgebung einer Straße geehrt zu werden", sagt Paul Nagelkrämer.

Bürgermeisterin will Gemeinderatsentscheidung nicht vorgreifen

Im Jahr 2012 wurde schon einmal eine Paul-Dickopf-Straße umbenannt: und zwar in Meckenheim bei Bonn. Angehörige Dickkopfs, die heute noch in Müschenbach leben, wollten sich zu dem Thema nicht äußern. Bürgermeisterin Birgitta Käckermann wollte der Diskussion im Gemeinderat nicht vorgreifen. Sie könnte sich vorstellen, eine digitale Info-Tafel am Straßenschild anzubringen, egal wie sich der Rat entscheidet.

Müschenbachs Bürgermeisterin Birgitta Käckermann könnte sich eine Info-Tafel am Straßenschild vorstellen. SWR

Auf der Tafel könne dann zum Beispiel stehen, was es für eine Straße ist. „Dies könnte dann über einen QR-Code erfolgen, den man mit dem Handy auslesen kann", sagt Käckermann. Eine solche Tafel zeige dann auch, dass die Gemeinde sich mit dem Thema beschäftigt habe, sollte in ein paar Jahren dann nochmal eine Entscheidung anstehen, so die Bürgermeisterin.