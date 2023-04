In Ulmen in der Eifel war ein jahrhundertealter Gang zwischen dem Jungfernweiher und dem Ulmener Maar lange verschüttet. Jetzt ist er frei und soll zu einer Attraktion werden.

Wer zu Fuß durch den Ulmener-Maar-Stollen wolle, sollte keine Platzangst haben, sagt der Stadtbürgermeister von Ulmen, Thomas Kerpen (CDU). Denn an der engsten Stelle sei der unterirdische Gang gerade mal 70 Zentimeter breit, da müssten Besucherinnen und Besucher sich schon ein bisschen hindurch quetschen.

Aber Kerpen ist sich sicher, dass der 124 Meter lange, unterirdische Gang trotzdem viele Menschen interessieren wird. Er verbindet seit Jahrhunderten den Jungfernweiher mit dem Ulmener Maar und war im vergangenen Jahr wieder zugänglich gemacht worden.

An der engsten Stelle sei der unterirdische Gang im Ulmener-Maar-Stollen gerade mal 70 Zentimeter breit. SWR

Ulmener-Maar-Stollen: Einmalig diesseits der Alpen

Aktiv Werbung für das neue touristische Ausflugsziel mache die kleine Eifelgemeinde dafür aber noch nicht, sagte Kerpen dem SWR. Nach der offiziellen Eröffnung am Montagvormittag mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) wolle die Gemeinde zunächst Erfahrungen sammeln und möglicherweise auch noch etwas am Konzept ändern.

Immerhin gebe es ein solches Projekt wie den Ulmener-Maar-Stollen nördlich der Alpen an keiner anderen Stelle. Das hätten ihm zumindest die Geologen gesagt, so der Ulmener Stadtbürgermeister.

Ab 24. April kann jeder zu Fuß durch den Ulmener-Maar-Stollen

Nach seinen Angaben können Besucherinnen und Besucher am 22. und 23. April im Rahmen von Führungen durch den Ulmener-Maar-Stollen gehen. Vom 24. April an könnten sie das dann alleine tun, und zwar jeden Tag bis 20 Uhr abends. Im Inneren des Stollens zeigt sich laut Kerpen die vulkanische Geologie der zwei Maare besonders anschaulich. Alte Gesteinsschichten wechseln etwa in der Mitte des Stollens Farbe und Konsistenz. Das solle ein touristisches Highlight werden und den Vulkanismus in der Vulkaneifel noch besser erklären, betont der Stadtbürgermeister.

Rundgang durch Stollen auch digital erlebbar

Der Stollen werde mit Kameras überwacht, die Tore könnten per Fernsteuerung geöffnet und geschlossen werden. Gehbehinderte Menschen oder Rollstuhlfahrer können seinen Angaben zufolge auf der Weiherseite nur 25 Meter in den Tunnel gehen, danach werde er zu eng.

Zudem gibt es laut Kerpen die Möglichkeit für einen digitalen Rundgang: Eine Firma habe dafür 24 Stationen erarbeitet, an denen mit einem QR-Code Informationen zum Ulmener Maar in Form von Fotos, Videos oder gesprochenen Vorträgen abgerufen werden können.

Wie entstanden die Eifelmaare? Die Bezeichnung Maar ist abgeleitet aus dem lateinischen "mare" (Meer) und gilt für den durch Wasserdampf-Eruptionen entstandenen Vulkantypus. In der ersten Entstehungsphase eines Maars trifft aufsteigendes Magma auf wasserführende Gesteinsschichten, wodurch es zu gewaltigen Explosionen kommt. Das umgebende Gestein wird zusammen mit der Magma in kleinste Bestandteile zerfetzt und aus dem Explosionstrichter geschleudert. Im Bereich des Explosionsherds bildet sich dabei ein Hohlraum, der in einen Explosionsschlot übergeht. Dadurch, dass über dem entstandenen Hohlraum das Gestein zusammenbricht, wird aus dem Explosionsschlot ein Einsturz- oder Maartrichter. Nach Abklingen der vulkanischen Tätigkeit füllten sich die Trichter anschließend mit Wasser.

"Römerstollen" stammt wohl aus dem Mittelalter

Der Stollen wird im Volksmund gerne auch Römerstollen genannt. Doch Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Stollen jünger sei und mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" aus dem Hochmittelalter stamme, so die Universität Trier in einer Veröffentlichung.

Er sei wohl während einer der Ausbauphasen der Ulmener Burg entstanden. In der Nähe der Burg gebe es einen zweiten ähnlichen Stollen. Der Ulmener-Maar-Stollen sei wohl angelegt worden, damit Mühlen unterhalb der Burg mit ausreichend Wasser versorgt werden konnten.