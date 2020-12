per Mail teilen

Nach einem Verkehrsunfall ist die A48 bei Ulmen am Mittwochabend zwei Stunden lang voll gesperrt worden. Vier Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben krachte ein betrunkener Autofahrer auf dem Weg in Richtung Trier in einer Kurve zunächst mit seinem Fahrzeug gegen eine Betonbegrenzung. Von dort schleuderte er wieder zurück auf die Fahrbahn und blieb dort stehen. Zwei andere Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallten in das Pannenfahrzeug.

Unfallverursacher war ein 52 Jahre alter Mann, bei ihm wurde später bei einem Alkoholtest ein Wert von über 1,8 Promille festgestellt. Außerdem besaß er keinen gültigen Führerschein. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 35.000 Euro.