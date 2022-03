Spenden und Hilfsaktionen für die Ukraine aus dem Norden von RLP

Der Krieg in der Ukraine macht auch im Norden des Landes viele Menschen betroffen. Mehrere Organisationen sammeln daher Spenden oder rufen zu Mahnwachen auf, wie etwa im Westerwald.

Unterkünfte für Geflüchtete

Hilfsgüter und Sachspenden

Friedensgebete, Mahnwachen und Solidaritätsveranstaltungen

Am Dienstag sind erste Geflüchtete in Rheinland-Pfalz angekommen. Das ehrenamtliche Hilfsnetzwerk "Wäller helfen" im Westerwald sucht daher nach eigenen Angaben derzeit nach Unterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Übers Wochenende hätten schon Unterkünfte für 50 Menschen organisiert werden können, so das Hilfsnetzwerk.

Auch ein Busreiseunternehmen aus dem Westerwaldkreis hat eigenen Angaben zufolge bereits Unterkünfte für 80 Personen gefunden. Zwei Busse werden sich demnach mit Hilfsgütern auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenzen machen und auf dem Rückweg geflüchtete Frauen und Kinder nach Deutschland bringen.

Auch die Stadt Neuwied bereitet sich eigenen Angaben zufolge darauf vor, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Diejenigen, die in Neuwied Wohnraum zur Verfügung stellen können, könnten sich direkt an die Verwaltung wenden. Das Sozialamt der Stadt Neuwied nimmt demnach per Mail (sozialamt@neuwied.de) und unter der Telefonnummer 02631-802237 entsprechende Angebote entgegen. Solzialdezernet Peter Jung bittet darum, möglichst genaue Angaben wie Adresse, Anzahl der Räume und Quadratmeterzahl zu machen.

Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Lahnstein, die Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellen möchten, können sich eigenen Angaben zufolge auch bei der Verwaltung melden: telefonisch unter 02621-914306.

Der "Aktionskreis Direkthilfe" hat eigenen Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit einer Schweizer Hilfsorganisation für Osteuropa schon Krankenhausbetten in die Ukraine gebracht. Derzeit werde ein zweiter Lkw mit Betten beladen. Ende des Monats sollen weitere Hilfsgüter unter anderem in Rhens, Spay, Waldesch und Boppard-Buchholz für die Ukraine gesammelt werden. Beispielsweise Verbandsmaterialien, Feuerlöscher, Windeln und Lebensmittel sollen dann in Auffanglager in die Grenzgebiete gebracht werden.

Auch das Kinder- und Jugendtheater "Junge Bühne Lahnstein" sammelt eigenen Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Ukrainischen Verein Rhein-Dnipro Hilfsgüter. Schlafutensilien, Medikamente und Babybedarf können demnach am Donnerstag auf dem Schulhof des Johannes-Gymnasiums (15:30 bis 20 Uhr) in Lahnstein gespendet werden. Am Freitag könnten Spenden auch im "Schallraum" in Koblenz-Ehrenbreitstein (12 bis 18 Uhr) abgeben werden.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bereitet laut Kreisverband Koblenz einen ersten Hilfstransport ins polnische Lublin vor. Dieser Transport sei der Beginn des Aufbaus einer sogenannten Versorgungslinie für die vom bewaffneten Konflikt betroffene Zivilbevölkerung in der Ukraine und für Geflüchtete in Polen. Das DRK selbst ruft vor allem dazu auf, Geld zu spenden, damit bestehende Logistikkanäle nicht zusätzlich durch privat organisierte Hilfstransporte belastet werden, so das DRK in Koblenz.

Spendenkonto der ARD für Ukraine-Hilfe Wenn Sie für die Betroffenen des Krieges in der Ukraine spenden möchten - die ARD hat unter dem Stichwort "Nothilfe Ukraine" ein Spendenkonto eingerichtet:



Aktion Deutschland hilft und Bündnis Entwicklung hilft

Stichwort ARD / Nothilfe Ukraine

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

Auch der Landesfeuerwehrband mit Sitz in Koblenz sammelt eigenen Angaben zufolge Hilfsgüter. Man habe eine Liste von Kollegen aus dem Kriegsgebiet bekommen, sagte Geschäftsführer Michael Klein. Wo sich Sammelstellen befinden, ist auf der Internetseite der Verbandes nachzulesen. Benötigt werden demnach Werkzeuge, Feuerwehrstiefel oder Schutzanzüge oder elektrische Generatoren, Medikamente, Decken und Zelte - aber ausdrücklich keine Bekleidung. Das alles werde am Samstag mit drei großen Sattelschleppern an die ukrainische Grenze gebracht.

Auch der Adoptionshilfeverein "Help a Child" aus Kaltenengers (Kreis Mayen-Koblenz) stellt eigenen Angaben zufolge für Samstag einen Hilfstransport zusammen und sammelt dafür Spenden. Auf dem Rückweg soll der Bus geflüchtete Frauen und ihre Kinder mit nach Rheinland-Pfalz bringen.

In mehreren Orten und Gemeinden im Norden des Landes haben bereits erste Mahnwachen und andere Solidaritätsveranstaltungen stattgefunden, viele weitere sind geplant. Die Stadt Mayen ruft etwa am Aschermittwoch ab 18:30 Uhr zu einer gemeinsamen Solidaritätsveranstaltung auf dem Marktplatz auf. Der Mayener Oberbürgermeister Dirk Meid (CDU) hofft, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Es sei wichtig, gemeinsam ein Zeichen der Solidarität setzen. Im Hunsrück organisiert die Jugendkirche "Crossport to heaven" auf dem Flughafen Hahn ein Friedensgebet, das in die Messe ab 19 Uhr integriert wird. In St. Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) lädt die evangelische Kirchengemeinde zu einem Gebet für den Frieden in Europa ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bei allen Veranstaltungen gilt die 3G-Regel.

Auch die Evangelischen Kirchengemeinden Rhein-Lahn rufen nach Angaben eines Sprechers zum Gebet für die Ukraine auf. So laden die Gemeinden Marienfels und Kreuz-Jakobus Holzhausen am Freitag, dem 4. März, zu einer gemeinsamen Friedensandacht in die Kirche nach Hunzel (Rhein-Lahn-Kreis) ein. Auf dem Schulhof des Johannes-Gymnasiums in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) findet nach Angaben des Kinder- und Jugendtheaters "Junge Bühne Lahnstein" am Donnerstag, 3. März, ab 18:30 Uhr eine Friedensmahnwache statt.

In Bad Ems haben sich bereits am Montag laut Polizei rund 120 Menschen zu einer Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine versammelt. Solange der Krieg dauert, soll die Mahnwache "Friedenszeichen" nach Auskunft der Initiatoren jeden Montag um 18 Uhr stattfinden.

Am Dienstag waren in Selters rund 300 Menschen zu einem Friedensgebet gekommen, so das Evangelische Dekanat Westerwald. Pressestelle Evangelisches Dekanat Westerwald

Auch in Selters (Westerwaldkreis) haben sich laut des Evangelischen Dekanats rund 300 Menschen zu einem Friedensgebet versammelt. In den kommenden Tagen finden demnach weitere Friedensgebete statt, beispielsweise in Montabaur (jeden Mittwoch um 18 Uhr vor dem Rathaus), in Neuhäusel (jeden Montag um 18 Uhr auf dem Anna-Platz) oder in Westerburg (jeden Donnerstag um 19 Uhr in der Schlosskirche).