Koblenzer Hilda-Gymnasium nimmt Schüler aus der Ukraine auf

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine sind auch viele Kinder und Jugendliche nach Rheinland-Pfalz gekommen. Am Hilda-Gymnasium in Koblenz werden bisher 13 Geflüchtete unterrichtet. Die Organisation der Deutschkurse ist eine Herausforderung für die Schule.

Yevheniiha ist vor zwei Wochen mit ihrer Mutter nach Koblenz gekommen. Ihr Vater sei in der Ukraine geblieben, erzählt sie. Am Hilda-Gymnasium besucht die Ukrainerin seit etwa einer Woche die zehnte Klasse. "Ich mag diese Schule und ich habe viele Freunde gefunden. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich meine Schulkameraden fragen und sie helfen mir", sagt sie. Klassen unterstützen ukrainische Schülerinnen und Schüler Die ganze Klasse versuche, Yevheniiha das neue Leben in der fremden Umgebung leichter zu machen, sagt Mitschülerin Alice. Manche Schüler hätten sich direkt bereit erklärt, die Schulbücher mit ihr zu teilen - einfach, um sie schneller zu integrieren. Yevheniiha spricht schon ganz gut deutsch, das hat sie sich selbst beigebracht. Die meisten anderen ukrainischen Schüler sprechen Englisch. Das erleichtere die Verständigung und mache den Umgang mit den Geflüchteten im Vergleich mit der Situation 2015, als viele Kinder aus Syrien kamen, einfacher, sagt Schulleiter Klemens Breitenbach. In der Eingangshalle des Hilda-Gymnasiums stehen auf zwei Stellwänden Solidaritätsbekundungen für die Geflüchteten aus der Ukraine. SWR Deutsch-Intensivkurse sind schwer zu organisieren Ab nächster Woche soll es für alle Neuankömmlinge einen Intensiv-Sprachkurs für Deutsch geben. Doch die seien überraschend schwer zu organisieren, sagt Schulleiter Breitenbach. Neue Lehrkräfte für die Intensivkurse zu finden sei nicht einfach, es gebe einige rechtliche Hürden. "Das müssen Lehrer sein, die in ihrer ganzen Laufbahn bisher noch nie einen Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz hatten", sagt Breitenbach. Und die müsse man erstmal finden. Außerdem befürchtet Direktor Breitenbach, dass in den Kursen nicht für alle ukrainischen Schüler und Schülerinnen ein Platz frei sein wird. Der Sprachkurs sei bereits jetzt fast voll und es würden noch mehr Schüler erwartet. Video herunterladen (10,7 MB | MP4) "Zu sagen, hier geht es nicht, guck mal, wo du was findest - das ist unzumutbar." Schulleiter wünscht sich mehr Unterstützung vom Land Eine Lösung für überfüllte Sprachkurse und Klassen gebe es noch nicht, sagt Breitenbach. Die Schule hat aber noch ein weiteres Problem: Die 13 ukrainischen Kinder, die bis jetzt im Hilda-Gymnasium in den Unterricht gehen, kamen alle über private Kontakte. Wenn der Schule in den kommenden Wochen noch weitere Kinder und Jugendliche zugewiesen werden, laufen die Klassen voll. Hier wünscht sich der Schulleiter mehr Unterstützung vom Land. Seit Wochen frage er nach, wie die Schule damit umgehen solle, wenn alle Klassen mit der maximalen Zahl voll sind. Die knappe Antwort vom Land: "Dann warten wir mal ab, bis es so weit ist." Breitenbach gehe es vor allem darum, "dass die Kinder, die hierhin kommen, nicht zu Pontius und Pilatus geschickt werden", sondern so schnell wie möglich einen Schulplatz finden. "Zu sagen, hier geht es nicht, guck mal, wo du was findest - das ist unzumutbar. Und nach den Geschichten, die die erlebt haben in der Ukraine, halte ich das für nicht angemessen," sagt der Schulleiter.