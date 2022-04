Sechsjähriger Eiskunstläufer aus Ukraine kann in Neuwied trainieren

Paviel und seine Familie sind aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Beim Neuwieder Eissportclub kann der Sechsjährige sein Hobby Eiskunstlaufen auch in seiner neuen Heimat ausüben.

Paviel fing mit dem Eiskunstlauf im Alter von vier Jahren an. In der Ukraine hatte er sieben Tage die Woche trainiert, manchmal bis zu vier Stunden am Tag. Schon kurz nach der Ankunft in Deutschland hat seine Mutter Valentina den Neuwieder Eissportclub (NEC) kontaktiert, um ihrem Sohn auch in Deutschland das Training zu ermöglichen. Der Verein hat sofort reagiert, Spenden gesammelt und Schlittschuhe besorgt.

Wir versuchen Paviel so viel Normalität wie möglich zu geben, damit er nicht mitbekommt, was in der Ukraine passiert.

Psychische Belastung für ukrainische Kinder ist groß

Paviels Mutter ist froh und dankbar für die Unterstützung: "Wir versuchen Paviel so viel Normalität wie möglich zu geben, damit er nicht mitbekommt, was in der Ukraine passiert", erzählt sie. "Wenn er etwas älter ist, werden wir ihm vom Krieg erzählen. Aber im Moment ist es für die Kinder sehr schwierig, vor allem psychisch.“

Kurz nach Kriegsbeginn sind Paviel, seine Mutter, Tante und Oma aus Odessa geflohen. Acht Tage lang waren sie mit dem Auto unterwegs. Aktuell wohnen sie in einem Priesterwohnheim in Vallendar. Sie suchen aber nach einer eigenen Wohnung. Paviels Vater ist noch in der Ukraine. Er ist Polizist und an einem Checkpoint im Einsatz, erzählt Valentina. Sie hat große Angst um ihren Mann. Auch Paviels Opa ist noch dort. "Wir wollen wieder zurück, wenn es möglich ist", sagt Valentina. "Wir vermissen die beiden sehr."

Der Sport ist für die Kinder eine gute Gelegenheit einfach mal abzuschalten.

Eiskunstlauf als Ablenkung von all den Geschehnissen in der Heimat

Stephan Schwarz, Vorsitzender des Eissportclubs Neuwied, weiß, wie wichtig der Sport in diesen schweren Zeiten ist, vor allem für die Kinder. In dem Verein gebe es viele russischstämmige Kinder, eine sprachliche Barriere gebe es also nicht. "Der Sport ist für die Kinder eine gute Gelegenheit einfach mal abzuschalten und das, was sie vielleicht erlebt oder gesehen haben, eine Zeit lang zu vergessen."

In der Ukraine hat Paviel an Eiskunstlauf-Wettkämpfen teilgenommen. Durch den Einsatz von Stephan Schwarz konnte der Sechsjährige vor kurzem an der Eiskunstlauf Landesmeisterschaft 2022 als Gastläufer teilnehmen und sogar seinen ersten, großen Erfolg in Deutschland feiern: Er wurde Erster. Der Verein hofft nun, durch weitere Spenden, Paviels Eiskunstlauftalent weiter fördern zu können.