Mitte Mai fanden zwei Mönche der Abtei Maria Laach einen jungen Uhu auf dem Gelände ihrer Gärtnerei. Nachdem das Tier aufgepäppelt wurde, soll der Uhu wieder ausgewildert werden.

Zwischen Kompost und Bierkästen habe der junge Uhu etwas verschüchtert in einer Ecke gesessen, sagte Pater Philipp Meyer, einer der Uhu-Finder, dem SWR. Von den Eltern habe es keine Spur gegeben, auf den ersten Blick schien es dem jungen Uhu aber gut zu gehen. An den Flügeln und Beinen habe er keine Verletzungen entdecken können, so Pater Philipp. Er vermutet, dass das Jungtier aus einer Nische in einer Klostermauer aus gut 22 Metern Höhe auf den Boden geflattert ist. Möglicherweise habe ihn der Wind hinaus geweht, sagt der Pater.

"Nach zwei Mäusen gegen den Schreck und einer Nacht im Karton kam der Falkner den jungen Uhu holen."

Mönche wenden sich an Uhu-Auffangstation

Nach der ersten Untersuchung des jungen Uhus, baten die Mönche schließlich einen Falkner um Hilfe. Der riet ihnen, das Tier in einen Karton zu setzen und etwas zu fressen zu geben. "Nach zwei Mäusen gegen den Schreck und einer Nacht im Karton kam der Falkner den jungen Uhu holen", sagt Pater Philipp. Inzwischen hatten die Mönche ihn auf den Namen Hugo getauft.

Uhu kehrt ins Kloster Maria Laach zurück

Rund vier Wochen hat der Falkner Hugo bei sich gepflegt und aufgepäppelt. In dieser Zeit ist der Uhu ordentlich gewachsen und hat noch ein paar Kilo zugenommen. Hugo ist jetzt kräftig genug, um ausgewildert zu werden. Am Samstag, den 3. Juli, soll es soweit sein. Dann kommt Uhu Hugo wieder zurück in die Abtei Maria Laach, um dort in die Freiheit entlassen zu werden.

Ein Falkner hat den in der Abtei Maria Laach gefundenen Uhu Hugo in den vergangenen Wochen aufgepäppelt. SWR

Uhus galten als ausgestorben, mittlerweile siedeln sie sich aber wieder in Rheinland-Pfalz an. Laut Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen dürften es mittlerweile fast 500 Paare sein.