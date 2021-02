127 Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Koblenz wurden mit übrig gebliebenen Impfdosen geimpft, obwohl sie eigentlich noch nicht an der Reihe gewesen wären. Die Stadt Koblenz erklärt warum.

Die Stadt habe früh festgelegt, wer Restdosen der Corona-Impfung erhalten soll. Nach Angaben von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs gehört auch die Berufsfeuerwehr zu dieser Gruppe. "Von Anfang haben die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr eine wichtige koordinierende Rolle in der Corona-Pandemie eingenommen. Dabei haben sie auch an vorderster Front mitgeholfen."

Berufsfeuerwehr soll im Impfzentrum eingesetzt werden

Übrig gebliebene Impfdosen seien von Beginn an verimpft worden - unter anderem an die Mitarbeiter des Impfzentrums, an Rettungssanitäter oder an die Berufsfeuerwehr. Denn nach Angaben der Bürgermeisterin arbeiten die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr beispielsweise auch im Impfzentrum. "Wir müssen jetzt schauen, wie wir das Impfzentrum auch im Zwei-Schicht-Betrieb am Laufen halten. Da die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr im 24-Stunden-Dienst arbeiten, können wir sie bei Personalausfällen im Impfzentrum einsetzen", erklärte Mohrs.

Ersatzkandidaten für Corona-Impfung gehören auch zur Risikogruppe

Auch Mitarbeiter des Impfzentrums erhalten Restdosen

Außerdem würde die Berufsfeuerwehr auch in besonders von Corona betroffene Heime gehen. Nach Angaben der Bürgermeisterin gehören sie damit zur sogenannten Priorität-Eins-Gruppe. Zwar hätten nicht alle der mit Restdosen geimpften Feuerwehrleute zum Impfzeitpunkt schon zur Priorität eins gehört. Allerdings seien sie aber jetzt für Tätigkeiten vorgesehen, die sie für die Prioritätsgruppe-Eins qualifizierten.

Die Koblenzer Bürgermeisterin teilte außerdem mit, dass noch weitere Personen für das Impfzentrum eingestellt werden sollen. Diese könnten ebenfalls mit Restdosen geimpft werden. Aber auch Rettungsdienste sollen weiterhin kontaktiert werden, so Mohrs.

Gemischte Reaktionen aus dem Stadtrat

Die Koblenzer Stadtratsfraktionen von CDU, FDP und auch den Freien Wählern halten das Vorgehen für gerechtfertigt. Die Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, Anne Schumann-Dreyer, teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Ich begrüße, dass übrig gebliebene Impfdosen an systemrelevante Berufe, die an vorderster Front stehen wie zum Beispiel die Feuerwehr, Rettungsdienste, Bundeswehr, Polizei, Pflegeberufe verabreicht werden."

"Ein Skandal wäre für mich, wenn als Alternative die Impfdosen vernichtet würden." Anne Schumann-Dreyer, CDU-Fraktionsvorsitzende

Carl-Bernhard von Heusinger, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Koblenz teilte mit: "Solange der Corona-Impfstoff noch knapp ist, muss bei der Vergabe priorisiert werden. Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen sowie alle Menschen über 80 gehören zur Gruppe eins mit höchster Priorität. Daran müssen wir uns auch hier in Koblenz halten." Die Fraktion Die Linke schlägt vor, mit den ungenutzten Impfdosen die Obdachlosen zu impfen.