In Koblenz und im Kreis Neuwied werden übrig gebliebene Corona- Impfdosen aktuell unter anderem an das Personal von Arztpraxen verimpft. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums sollen übrig gebliebene Impfdosen Personen aus der Gruppe mit höchster Priorität erhalten. Das Koblenzer Impfzentrum kontaktiere in solchen Fällen beispielsweise Institutionen, wie das Deutsche Rote Kreuz, damit Rettungssanitäter geimpft werden könnten. Nach Angaben eines Stadtsprechers wurde die Liste mittlerweile um die Rettungswachen etwa in Weißenthurm und um das Personal von Arztpraxen in Koblenz erweitert. Ähnlich sehe es auch im Kreis Neuwied aus. Nach Angaben eines Sprechers muss für die Corona- Impfung immer ein ganzes Gebinde aufbereitet werden – beim BionTech Impfstoff ergibt ein Gebinde sechs Impfdosen. Wenn nur noch vier Personen zur Impfung angemeldet seien, dann würden somit zwei Impfdosen übrig bleiben. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums werden die übrig gebliebenen Impfdosen in einer Datenbank geführt.