Es war eine große Überraschung gestern Abend in der Verbandsgemeinde Diez. Die parteilose 26-Jährige Maren Busch gewinnt die Wahl zur Bürgermeisterin bereits im ersten Wahlgang. Der Amtsinhaber von der SPD und die Kandidatin der CDU bekommen jeweils nur etwa halb so viele Stimmen. Ein eindeutiger Sieg. 51,5 Prozent. Ab kommendem Juni wird die 26-Jährige dann Bürgermeisterin in der Lahngemeinde werden. 26 Jahre, direkt über 50 Prozent, das bedeutet Vorschusslorbeeren. Wie Maren Busch jetzt am Tag drauf mit diesem Sieg umgeht, darüber berichtet Constantin Pläcking.