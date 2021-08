per Mail teilen

Damit in Corona-Zeiten die Schulbusse nicht so voll sind, wollen einige Landkreise im Norden von Rheinland-Pfalz zusätzliche Busse einsetzen. Das Land hatte etwa 250 zusätzliche Busse angeboten.

Der Kreis Neuwied steht nach eigenen Angaben bereits in Kontakt mit dem Land, um 30 zusätzliche Fahrzeuge aus der rheinland-pfälzischen Bus-Börse zu bekommen. Darin werden Fahrzeuge und Fahrer zum Beispiel von Reisebusunternehmen vermittelt und zu 90 Prozent finanziert.

Auch der Kreis Mayen-Koblenz habe Bedarf an 20 Zusatzbussen angemeldet. Unabhängig davon gebe es auch einen Mangel an Busfahrern, heißt es vom Kreis. Auch der Kreis Cochem-Zell würde seinen Busverkehr in der aktuellen Lage gern ausweiten.

Erwin Lenz, regionaler Elternsprecher im Raum Koblenz mit seiner 13-jährigen Tochter Sophia. Auch sie fährt mit dem Bus zur Schule. Dieser sei so voll, dass einige Schüler stehen müssen. SWR

Elternbeirat fordert mehr Busse

Der regionale Elternbeirat im Raum Koblenz hatte vergangene Woche den Einsatz von mehr Bussen im Norden des Landes gefordert. Sprecher Erwin Lenz verwies auf Nordrhein-Westfalen, wo zum Schulstart 1.000 zusätzliche Busse eingesetzt wurden. Die Busse seien überfüllt, sagte er. Im Normalbetrieb könne man damit leben. Aber in der Corona-Zeit täten sich alle Leute schwer damit.

Auch die Schüler der Julius-Wegeler-Berufsschule hatten sich im Gespräch mit dem SWR über die vollen Schulbusse beschwert: