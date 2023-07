Postbank in Remagen ausgeraubt

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend eine Filiale der Postbank in der Innenstadt von Remagen überfallen. Er schloss einen Mitarbeiter im Tresor ein und erbeutete Bargeld.

Nach Angaben der Polizei hatte der Täter den Mitarbeiter der Postbank gegen 18:15 Uhr an einem Hintereingang der Filiale abgepasst und in der Folge in den Tresorraum eingeschlossen. Aus dem Tresorraum sei Bargeld in unbekannter Höhe entwendet worden. Der Täter flüchtete laut Polizei anschließend durch den Hinterausgang. Er soll bei der Tat mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Polizei sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Polizei trug der Täter schwarze Schuhe, eine schwarze Hose und einen Kapuzenpullover mit schwarzen Ärmeln und schwarzer Kapuze, der Rumpfbereich war hingegen grau. Auf der Rückseite des Pullovers sei ein weißer Schriftzug, vermutlich 'LP Limits', zu erkennen gewesen. Auf der Vorderseite befand sich den Angaben zufolge der gleiche Schriftzug verkleinert im Bereich der linken Brust. Der Täter soll außerdem eine weiße FFP2-Maske und eine schwarze Kappe getragen haben. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Remagen melden.