Verbandsbürgermeister und Wehrleiter: "Flutkatastrophe war nicht absehbar"

Im Untersuchungsausschuss des Landtags haben am Freitag Bürgermeister und Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Adenau die Flutnacht an der Ahr aus ihrer Sicht geschildert.

Die Flutkatastrophe an der Ahr sei in keiner Weise absehbar gewesen. So sehen es der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau und der zuständige Wehrmeister. Im Untersuchungsausschuss des Landtags sagte der Wehrmeister von Adenau, Dieter Merten, es habe zwar Warnungen vor Starkregen gegeben, aber niemand habe im Vorfeld vor Katastrophe dieses Ausmaßes gewarnt.

Boote konnten nicht eingesetzt werden

Eine solche Katastrophe sei unvorstellbar gewesen. "Gegen 17 Uhr am 14. Juli waren alle Feuerwehrkräfte in der Verbandsgemeinde im Einsatz", schildert Merten den Vorabend der verheerenden Flutnacht. Aber innerhalb weniger Stunden seien die Gerätschaften wegen der Wassermassen nicht mehr einsatzfähig gewesen. Selbst die extra angeforderten Boote hätten nicht eingesetzt werden können. Schwere Metallboxen mit Sandsäcken seien einfach weggeschwemmt worden.

Alle Feuerwehrleute hätten dennoch ihr Bestes gegeben. Mit Baggern und Traktoren hätten sie unter schwierigsten Bedingungen versucht, Menschen zu retten. Da die Kommunikation ab einem gewissen Zeitpunkt zusammengebrochen war, sei es nicht mehr möglich gewesen, sich ein genaues Lagebild für die Verbandsgemeinde zu machen, so Wehrleiter Merten. Man habe auf Zuruf Entscheidungen getroffen.

Bäume wie Streichhölzer umgeknickt

"Als wenn einer die Schleusen aufgezogen hätte": So beschrieb der Bürgermeister von Insul, Ewald Neiß, die Flutkatastrophe in seinem Ort. "Aus allen Rohren schoss das Wasser", sagte der 75-Jährige im Landtag. Riesige zischende Gastanks seien auf Bäume zugeschossen und hätten diese wie Streichhölzer umgeknickt. Mit einem lauten Knall habe sich das Wasser unter den Beton einer neuen Halle gedrückt und sie mitsamt des Inhalts weggerissen. Ein angeschwommenes Haus sei an Bäumen zerschellt.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler

Besonders dramatisch schilderten mehrere Zeugen die Lage auf dem Campingplatz Stahlhütte in Dorsel. Das Wasser auf dem Campingplatz Stahlhütte sei rasend schnell gekommen, berichtete der ehrenamtliche Wehrführer aus Barweiler, Torsten Möseler. Die Evakuierung habe sich aber auch verzögert, weil der Besitzer sich zunächst geweigert habe, berichteten mehrere Zeugen der Feuerwehr. Fünf bis sechs Menschen und ein Feuerwehr-Mann seien mit einem Hubschrauber vom Campingplatz gerettet worden, andere Menschen aber in den Wassermassen verschwunden, sagte Möseler.

Feuerwehrführer Ottmar Ley aus Dümpelfeld war mit seiner Tochter im Auto eingeschlossen. Erst als das Wasser im Wagen so hoch stand wie draußen - über dem Bauchnabel - ließen sich die Türen wieder öffnen und sie konnten aussteigen, wie der 63-Jährige berichtete.

Feuerwehrleiter aus Schuld forderte Panzer an

Der Feuerwehrleiter der Ahr-Gemeinde Schuld, Tobias Lussi, hat am Abend der Flutkatastrophe Bundeswehrpanzer und Hubschrauber angefordert. Der 26-jährige Berufsfeuerwehrmann sagte im Untersuchungsausschuss, er sei erst mit seiner Einheit in Antweiler im Einsatz gewesen und gegen 22 Uhr in Schuld eingetroffen. Zu diesem Zeitpunkt habe es in Schuld bereits ein unvorstellbares Hochwasser mit massiven Zerstörungen gegeben. Die Ahr habe Lastwagen und Überseecontainer mitgerissen. Die angeforderten Panzer seien bewilligt worden, aber erst Tage später eingetroffen, so der Wehrführer von Schuld.

Wie durch ein Wunder seien in der Flutnacht Kräfte des DLRG vor Ort gewesen. Mit deren Hilfe habe die Feuerwehr viele Menschen mit Booten retten können. Glücklicherweise sei in Schuld niemand ums Leben gekommen, so Lussi. Die Feuerwehrkräfte hätten unter Einsatz ihres Lebens geholfen. Er selbst und Kameraden seien im Einsatzfahrzeug vom Wasser eingeschlossen gewesen, hätten sich aber retten können.

Der Eifel-Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler nach der Flutkatastrophe dpa Bildfunk picture alliance/dpa/TNN | Christoph Reichwein

Verbandsbürgermeister Nisius: "Es ging drunter und drüber"

Der Verbandsbürgermeister Guido Nisius (CDU) berichtet vor dem Ausschuss, schon am frühen Nachmittag sei etwa in Antweiler ungewöhnlich viel Wasser von den Hängen geflossen, "wo normalerweise kein Tropfen fließt". Wenige Stunden später seien alle 300 Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Adenau im Einsatz gewesen. Gegen 18 Uhr habe die Einsatzleitung der Verbandsgemeinde einen Hubschrauber zur Menschenrettung auf dem Campingplatz Stahlhütte in Dorsel an der Ahr und Boote angefordert. Eine Stunde später sei es in der Einsatzzentrale drunter und drüber gegangen.

Gegen 23 Uhr habe er erfahren, dass die Wassermassen in Schuld Häuser weggerissen hatten und dass eine junge Feuerwehrfrau vermisst wurde, so Nisius weiter. Er sei dann mit dem Eindruck nach Hause gefahren, dass "alles menschenmögliche" getan werde. Das Ausmaß der Katastrophe sei ihm erst am nächsten Tag gegen Mittag klar geworden. Fachlich habe er sich auf seinen Wehrleiter verlassen. Diesem habe er mehrfach telefonisch Rückendeckung für Entscheidungen gegeben. Mit dem Landrat des Kreises, Jürgen Pföhler (CDU), habe er keinen persönlichen Kontakt gehabt.

Nebenflüsse der Ahr waren vielerorts größtes Problem

"Das große Problem war bei uns nicht so sehr die Ahr, sondern die Nebenbäche", sagte Nisius. Alle Brücken seien frei gewesen, sogenannte Verklausungen - also Verschlüsse von Brücken etwa durch Treibgut - seien nicht zu erahnen gewesen. Allerdings hätten die Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde irgendwann vor dem Unwetter Totholz aus dem Uferbereich entfernen wollen, die Naturschutzbehörde habe dies aber untersagt. Einzelheiten dazu wisse er jedoch nicht. Verklausungen sind Verschlüsse von Brücken etwa durch Treibgut.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Nord) wies die Vorwürfe zurück. Weder das Umweltministerium noch die Obere Naturschutzbehörde seien involviert gewesen und könnten deshalb auch nichts untersagt haben, teilte die Behörde mit.

Wimbach, Trierbach und Lückenbach - die Nebenflüsse der Ahr - spielten bei der Flutwelle eine entscheidende Rolle, sagten auch weitere Zeugen. "Am frühen Abend waren wir von der Außenwelt abgeschnitten", berichtete der ehrenamtliche Feuerwehrleiter Ralf Prämaßing aus Müsch, wo der Trierbach in die Ahr fließt. An der Brücke hätten sich in einer "riesigen weißen Wand" Campingwagen gestaut, bis diese geborsten sei, sagte Bürgermeister Adriany. "So Wassermassen konnte sich keiner vorstellen." Die Alarmketten entlang der Ahr bis nach Sinzig seien zudem offensichtlich "suboptimal" gewesen.

Opposition will Rolle der ADD genauer beleuchten

Oppositionsvertreter im Ausschuss hatten angekündigt, sich mit den Zeugenbefragungen ein möglichst genaues Bild darüber verschaffen zu wollen, wann was über das Ausmaß der Katastrophe bekannt war. CDU und Freie Wähler zielen dabei auf das Land ab und die Frage: Ab wann hätte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD als Katastrophenschutzbehörde die Einsatzleitung von den Landkreisen übernehmen müssen?

Die Opposition spricht von einer entscheidenden Frage und sieht sich durch ein Rechtsgutachten bestätigt, das vor einer Woche im Ausschuss vorgestellt worden war. Der Heidelberger Staatsrechtler Bernd Grzeszick kommt darin zu dem Ergebnis, dass das Land bei großflächigen Katastrophen wie im vergangenen Juli automatisch für die Einsatzleitung zuständig sein kann.