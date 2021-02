Der Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau bleibt nach eigenen Angaben auch in der kommenden Saison erstklassig. Aktuell liegen die Westerwälder in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. Normalerweise würden die letzten beiden aus der 1.Liga ab- und di ersten beiden aus der 2.Liga aufsteigen. In dieser Saison haben nur der TTC Grün-Weiß Bad Hamm aufsteigen wollen. Da aber die Spiele in der 2.Liga wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, steige weder ein Verein ab, noch einer aus der 2.Liga auf. Der Spielbetrieb in dieser Saison geht planmäßig weiter, am Freitag (19h) empfängt der TTC Grenzau Borussia Düsseldorf. Die neue Saison soll im August starten. Grenzau hofft, dass dann wenigstens 150 Zuschauer wieder zugelassen sind.