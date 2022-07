Motorsport am Nürburgring: ADAC Truck-Grand-Prix startet heute

per Mail teilen

Nach zwei Jahren Pause findet am Freitag wieder der Truck-Grand-Prix des ADAC statt. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit knapp 50.000 Zuschauern.

"Wir freuen uns sehr, dass es nach zwei Jahren Pause endlich wieder los geht", schreibt Marc Hennerici, Geschäftsführer vom Ausrichter ADAC Travel & Event Mittelrhein GmbH, in einer Mitteilung.Truck-Racing gehöre zu den populärsten Motorsportserien Europas, so die Veranstaler. Rund 20 Racetrucks würden hier um den Sieg und um wichtige Punkte in der Europameisterschaftswertung kämpfen.

Beim ADAC Truck-Grand-Prix können sich die Zuschauer neben den Motorsportrennen auch die Ausstellung von europäischen Lkw-Hersteller, Zulieferer und Spediteuren anschauen. Tom Frey

Denn im Mittelpunkt des Truck-Grand-Prix steht das Rennen der Truck-Europameisterschaft (Goodyear FIA European Truck Racing Championship), bei dem auch prominente Fahrer wie Jochen Hahn, Sascha Lenz und Norbert Kiss antreten. Das Rennen am Nürburgring ist nach Angaben der Veranstalter das größte innerhalb der acht Rennen umfassenden Europameisterschaft.

Truck-Grand-Prix bietet Besuchern abwechslungsreiches Programm

Beim ADAC Mittelrhein Cup gehen in diesem Jahr auch erstmals Race Trucks der französischen Meisterschaft an den Start. Für das Sprintrennen Prototype Cup Germany hat sich der ADAC den Angaben zufolge die Exklusivrechte in Deutschland gesichert: Zwei der vier Sportwagen-Rennen werden auf dem Nürburgring ausgetragen.

Neben den Motorsportrennen werde es auch wieder ein Show- und Stunt-Programm auf und neben der Strecke geben. Am Freitag- und Samstagabend treten dann Bands wie die Country-Band Truck Stop, die Lewinsky Coverband und Tom Astor auf. Das Event endet mit einem großen Feuerwerk am letzten Abend.

Großveranstaltung war 2021 wegen der Flutkatastrophe abgesagt worden

Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter die Großveranstaltung wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal abgesagt. Stattdessen hatten die Betreiber des Nürburgrings Equipment und Personal zur Nothilfe bereitgestellt.

Ausbildungsberuf Berufskraftfahrer: Jobmesse auf dem Nürburgring

In diesem Jahr werde es außerdem zum ersten Mal eine Jobmesse geben. Unter anderem die Industrie- und Handelskammer-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz wolle dort Interessierte über Einstiegsmöglichkeiten für Berufskraftfahrer informieren, so die Kammer.

Spätestens die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig die Logistikbranche für die Gesellschaft sei, so die Industrie- und Handelskammer (IHK). Der Transport von Waren und Gütern sei Grundlage des täglichen Lebens und der Wirtschaft, deshalb sei der Job als Berufskraftfahrer auch zukunftssicher. Der Fachkräftemangel im Verkehrsgewerbe sei jetzt stärker denn je, Nachwuchs werde dringend gesucht.

Darüber hinaus findet im Messepark die den Veranstaltern zufolge größte Industriemesse der Nutzfahrzeugbranche statt. Dabei präsentierten sich europäische Lkw-Hersteller, Zulieferer und Spediteure. Außerdem sind zwei Expertengespräche unter anderem zum Thema nachhaltige Technologien geplant.