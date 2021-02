per Mail teilen

In einigen Orten in der Verbandsgemeinde Selters im Westerwald muss vorübergehend das Trinkwasser gechlort werden. Nach Angaben der Verwaltung etwa in Freilingen, Wölferlingen und Weidenhahn. Hintergrund ist demnach eine Verunreinigung, die bei einer Routineuntersuchung festgestellt wurde. Die Ursache sei noch unklar.