Hilfskonvoi für Ukraine - noch Spenden gesucht

Ein großer Hilfskonvoi mit bis zu 30 Fahrzeugen bricht am kommenden Mittwoch von Treis-Karden an der Mosel aus an die polnisch-ukrainische Grenze auf. Nach Angaben des Organisators, des Unternehmers Lars Bogdanski, werden mit dem Konvoi unter anderem Sattelzüge, Feuerwehrfahrzeuge, Busse, Radlader und Bagger transportiert. Die Fahrzeuge seien von Unternehmern aus ganz Deutschland gespendet worden, sagte der Initiator des Konvois. Sie sollen dem ukrainischen Katastrophen- und Zivilschutz zu Gute kommen. Die Busse sollen nicht leer ins Grenzgebiet fahren, sondern mit Hilfsgütern vollgepackt werden. Deshalb gibt es am Samstag in Polch, Zell, Treis, Ulmen und Illerich den ganzen Tag über Spendenaktionen. Gebraucht werden den Angaben zufolge unter anderem Hygieneartikel wie Windeln, aber auch Artikel für Tierheime wie etwa Tierfutter. Die Spenden sind für Kinder-, Waisen- und Tierheime vorgesehen. Unterstützt wird der Initiator des Hilfskonvois unter anderem vom Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz und von den Feuerwehren im Kreis Cochem-Zell. Sie stellen auch viele Fahrer für den Hilfskonvoi.