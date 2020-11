Nach den Randalen in Horhausen im Kreis Altenkirchen ist ein Treffen von Polizei, Ordnungsamt und dem Bürgermeister geplant. Zusammen wollen sie beraten, was gegen gewaltbereite Jugendliche getan werden kann.

Mehrere Jugendliche hatten am Sonntag und in der Nacht auf Dienstag unter anderem eine Bushaltestelle zerstört, ein Kirchenfenster eingeworfen und den Hausmeister einer Kita beleidigt und getreten. Nach Auskunft der Polizei in Straßenhaus laufen gegen zwei 17-Jährige und einen 19 Jahre alten Jugendlichen Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung.

Landrat erwägt Videoüberwachung

Die Polizei fährt seit den Taten verstärkt Streife in Horhausen. Der Landrat des Kreises Altenkirchen, Peter Enders (CDU), fordert, dass die Täter bestraft werden. Die Gesellschaft dürfe sich nicht mit jugendlichem Vandalismus und Randalen abfinden, schreibt er in einer Stellungnahme. Bei dem Treffen am kommenden Mittwoch will der Landrat unter anderem prüfen lassen, ob zur Abschreckung einzelne Plätze in Horhausen künftig dauerhaft per Videokamera überwacht werden sollen. Auch die Eltern seien gefordert, appelliert Landrat Enders.