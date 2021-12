Traumahilfezentrum für Flutopfer im Ahrtal eröffnet

Experten schätzen, dass die Flutkatastophe im Ahrtal zwischen 3.000 und 4.000 Menschen traumatisiert hat. Für sie öffnet heute ein neues Traumahilfezentrum.

Das Angebot im Traumahilfezentrum in Lantershofen in der Gemeinde Grafschaft richtet sich aber nicht ausschließlich an Betroffene der Flutkatastrophe, sondern auch an Helfende, die im Ahrtal im Einsatz waren.

Katharina Scharping leitet die Einrichtung. Im Gespräch mit dem SWR sagte die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, das neue Angebot sei nicht nur für Menschen gedacht, die selbst von der Flutkatastrophe betroffen sind. Es wende sich auch an alle, die als Helfende im Einsatz waren oder jemanden kennen, der betroffen ist.

"Es ist ein Treffpunkt für Betroffene, ohne dass sie direkt in eine Psychiatrie gehen."

Traumahilfezentrum ist kostenlos

Das Team aus Ärzten, Psychologen, Pflegekräften und Soziotherapeuten biete in Lantershofen offene Sprechstunden für Menschen mit psychischen, medizinischen oder psychosozialen Problemen an, sagte Scharping. Es gebe auch die Möglichkeit als Gruppe zu kommen.

Das Team des Traumahilfezentrums, von links nach rechts: Katharina Scharping, Michaela Friedmann-Lieser, Frank Rost, Alexandra Held, Sabine Schlotmann und Marlene Seeliger. Traumahilfezentrum Ahrtal

Das Prinzip: Jeder, der nach der Flutkatastophe im Sommer Hilfe brauche, könne unbürokratisch Hilfe bekommen. Eine Behandlung in der Psychiatrie werde von Traumatisierten oft als stigmatisierend erlebt, das Traumahilfezentrum biete deshalb eine Möglichkeit "niederschwellig nachzufragen", sagte Scharping. Das Angebot soll kostenlos zugänglich sein.

Im Rahmen eines sogenannten offenen Cafés soll zudem ein zwangloser Austausch stattfinden. Die Räumlichkeiten sind im Studienhaus St. Lambert untergebracht.

Angebote im Traumahilfezentrum für fünf Jahre geplant

Das vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Traumahilfezentrum wird unter der Leitung der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik betrieben und kooperiert mit der DRK Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Das Angebot ist laut Scharping für die kommenden fünf Jahre angelegt. Betroffene müssten sich also keine Sorgen machen, dass das Hilfsangebot nur vorübergehend bestehe.

Beratung und Hilfe bald auch mobil

Bei einer Beratungsstelle vor Ort in Lantershofen solle es nicht bleiben, sagte die Psychologin: "Eine Mitarbeiterin von uns fährt auch mit einem Bus herum, der an jedem Tag an einem anderen Ort im Ahrtal steht." Außerdem sei auch geplant, Senioren-Cafés zu besuchen und dort Hilfsangebote zu machen.

Die feierliche Einweihung des Traumahilfezentrums findet am 6. Dezember mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) statt.