Trauerfeier für Herbert Mertin in Koblenz

Viele Trauergäste in Basilika St. Kastor erwartet

Für den im Februar verstorbenen rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin findet am Freitag eine Trauerfeier in der Basilika St. Kastor in Koblenz statt. Es werden etwa 250 geladene Gäste erwartet.

In einer staatlichen Trauerfeier wird am Freitagnachmittag an den verstorbenen rheinland-pfälzischen Justizminister und langjährigen Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags, Herbert Mertin (FDP), gedacht. Etwa 250 geladene Gäste werden laut Staatskanzlei erwartet. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr in der Basilika St. Kastor in Koblenz. Dort lebte Mertin viele Jahre mit seiner Familie. An allen öffentlichen Gebäuden ist Trauerbeflaggung angeordnet. Reden von Schweitzer und Hering geplant Neben dem Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) werden nach Angaben der Staatskanzlei auch Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) und der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, eine Rede halten. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis wird als langjähriger Freund und Wegbegleiter Mertins vor den Trauergästen sprechen. Herbert Mertin war im Februar bei einer Veranstaltung für ehrenamtliche Richter in Koblenz zusammengebrochen und gestorben. Der in Chile geborene 66-Jährige hinterlässt eine Frau und vier erwachsene Söhne. "Herausragender Politiker und leidenschaftlicher Jurist" Der FDP-Politiker und Rechtsanwalt war über viele Jahre hinweg eine feste Größe in der Landespolitik. Mertin war insgesamt 19 Jahre Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag, von 2006 bis 2011 Vorsitzender der FDP-Fraktion und mit einer Unterbrechung insgesamt 15 Jahre lang Justizminister. Video herunterladen (66,3 MB | MP4) Die FDP Rheinland-Pfalz würdigte Mertin als einen "herausragenden Politiker, einen leidenschaftlichen Juristen und einen unermüdlichen Kämpfer für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie".