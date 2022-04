Gespräche zwischen Transdev und Kreis geplant

per Mail teilen

Im Streit um das Bus-Chaos im Kreis Mayen-Koblenz wollen sich Vertreter des Kreises mit dem betroffenen Busunternehmen Transdev treffen. Dabei soll es um ein Gutachten gehen, das das Unternehmen in Auftrag gegeben hat. Demnach könne Transdev die vom Kreis vorgeschrieben Aufgaben oft gar nicht erfüllen, weil viele Straßen im Kreisgebiet ungeeignet für Busse seien. Auch manche Haltestellen sollen den Angaben zufolge so platziert sein, dass sie nur schwer anzufahren wären. Gemeinsam soll nun überlegt werden, wie die Streckenführungen verbessert werden können. Das Busunternehmen Transdev wurde in den vergangenen Monaten viel kritisiert, weil es im Kreis Mayen-Koblenz immer wieder zu Problemen im Busverkehr gekommen war.