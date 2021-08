per Mail teilen

Bei Molzhain im Kreis Altenkirchen ist ein Mann bei einem Unfall mit seinem Traktor schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Traktor mitsamt Anhänger ins Rollen. Dabei durchschlug er den Angaben zufolge eine Schutzplanke und einen Zaun. Anschließend sei der Traktor in die Senke eines Regenrückhaltebeckens geraten und habe sich überschlagen. Dabei sei der Fahrer herausgeschleudert und schwer verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.