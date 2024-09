Bei Arbeiten auf einem Feld ist ein 83-Jähriger tödlich verunglückt.

Der Mann wurde von seinem eigenen Traktor überrollt und kam dabei ums Leben. Wie die Polizei in Montabaur am Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Nachmittag in Singhofen.

Unfallursache noch unklar

Der Mann starb noch vor Ort. Die Polizei ging von einem tödlichen Arbeitsunfall aus. Angaben zur möglichen Unfallursache machten die Beamten nicht.