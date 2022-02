Kampagnen sollen Regionen attraktiver machen

Die Touristiker im Norden des Landes planen verschiedene Kampagnen, um ihre Regionen nach weiteren Corona-Lockerungen attraktiver für Gäste zu machen. Die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik hat nach eigenen Angaben mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein eine Videokampagne noch in diesem Frühjahr vorbereitet. Regionale Gastgeber stellen demnach jeweils Rhein, Mosel und Eifel in einem Video vor, etwa die Traumpfade oder Traumpfädchen, aber auch Burgen und Schlösser. Der Lava-Dome in Mendig, Kletterparks oder der Schmetterlingsgarten in Bendorf-Sayn sollen neue Zielgruppen wie Familien mit Kindern begeistern. Zudem wollen die Touristiker Aktionen präsentieren, die bisher für die Region eher unbekannt waren, wie Stand-Up Paddling oder Kanu fahren auf der Mosel.