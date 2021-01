Touristiker im Norden von Rheinland-Pfalz bereiten sich trotz der Corona- Unsicherheiten auf die Saison vor. Der Geschäftsführer der Koblenz Touristik Hoffmann sagte auf SWR4 Anfrage, er hoffe, dass im Sommer wieder Gäste an Rhein und Mosel reisen dürften. Normalerweise ist im Norden des Landes an Ostern Saisonauftakt für den Tourismus. Der Chef der Koblenz Touristik geht aber davon aus, dass in diesem Jahr frühestens im Sommer losgeht. Und er hoffe, dass dann Hotels, Jugendherbergen und Pensionen wieder öffnen dürfen. Der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH in Koblenz, Zindler, ist optimistisch, dass auch dieses Jahr wieder Urlaub in Deutschland - und auch in der Region gefragt ist. Darauf hofft auch der Geschäftsführer der Rhein-Mosel- Eifel-Touristik, Schröder. Im vergangenen Sommer habe sich aber auch gezeigt, dass zu viele Touristen auch im Norden des Landes negative Folgen haben könnten. Es gab etwa lange Warteschlangen an der Burg Eltz, einige beliebte Wanderwege - etwa Traumpfade und - Schleifen, waren überfüllt.