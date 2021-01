per Mail teilen

Der Tourismus ist im nördlichen Rheinland-Pfalz im vergangenen November drastisch eingebrochen. Durch die Corona-Beschränkungen kamen fast keine Urlauber mehr nach Koblenz, an die Ahr oder in den Westerwald.

Besonders stark betroffen ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes die Ahr-Region an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Den Kreis Ahrweiler haben den Statistiken zufolge im Vergleich zum Vorjahr etwa 92 Prozent weniger Urlauber besucht.

80 Prozent weniger Gäste in Koblenz

In den Westerwald und an die Lahn kamen demnach rund 80 Prozent weniger Besucher als im Vorjahr. Auch in der Stadt Koblenz sei die Zahl der Gäste um rund 80 Prozent eingebrochen, teilte das Statistische Landesamt mit.

Fast nur Gäste aus Deutschland

Außerdem seien die Übernachtungszahlen durch die Beherbergungsverbote im Tourismus deutlich zurückgegangen. Im Westerwaldkreis wurden laut Statistik nur noch etwa ein Viertel so viele Übernachtungen gebucht wie 2019. Die wenigen Menschen, die im November im nördlichen Rheinland-Pfalz Urlaub machten, seien fast alle aus Deutschland angereist, so die Statistiker.

Hoffen auf einen guten Sommer

Touristiker aus dem Norden des Landes hatten in der vergangenen Woche betont, dass sich die Tourismusbranche, trotz der Corona-Unsicherheiten zurzeit auf die neue Saison vorbereite. Der Geschäftsführer der Koblenz Touristik, Claus Hoffmann, rechnet allerdings damit, dass die Saison später beginnen wird. Normalerweise ist im Norden des Landes an Ostern Saisonauftakt für den Tourismus. Er hoffe, dass im Sommer wieder Gäste an Rhein und Mosel reisen dürften, sagte Hoffmann.

Der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH in Koblenz, Stefan Zindler, ist nach eigener Aussage optimistisch, dass auch dieses Jahr wieder Urlaub in Deutschland - und auch in der Region - gefragt sein wird. Darauf hofft auch der Geschäftsführer der Rhein-Mosel-Eifel-Touristik Henning Schröder. Im vergangenen Sommer habe sich aber auch gezeigt, dass zu viele Touristen negative Folgen haben könnten, sagte Schröder.