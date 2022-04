Tourismus im Ahrtal soll attraktiver werden

Die Kreisverwaltung Ahrweiler und das Wirtschaftsministerium wollen nach eigenen Angaben heute darüber sprechen, wie die Region wieder für Touristen attraktiv gemacht werden kann. Dazu laden die Veranstalter am Nachmittag ins Bürgerzentrum Ahrweiler ein. Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr hätten das Gastgewerbe und den Tourismus im Kreis Ahrweiler als wichtige Säulen der regionalen Wirtschaft schwer getroffen. Deshalb gelte es jetzt, Touristenströme in unzerstörte Bereiche, wie etwa auf den Rotweinwanderweg zu lenken. Übernachtung und Einkehr sei auch wieder in Bad Neuenahr-Ahrweiler möglich. Bei der Veranstaltung in Präsenz sind die Vereine Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler, der DEHOGA Rheinland-Pfalz und die Industrie- und Handelskammer Koblenz dabei. Bei einer Fragerunde sind außerdem Wirtschaftsministerin Schmitt und Landrätin Weigand dabei.