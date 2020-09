per Mail teilen

Gastronomen und Hoteliers in der Region Koblenz haben ein positives Fazit für die zwei vergangenen Sommermonate gezogen. Für das kommende halbe Jahr ist die Tourismusbranche aber wenig optimistisch.

Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Koblenz seien im Juli und August trotz Corona-Pandemie zahlreiche Gäste gekommen. Demnach konnten einige Betriebe im Kreis Mayen-Koblenz ähnlich gute Zahlen erreichen wie im Vorjahr. Vor allem ländlich gelegene Hotels seien bei den Gästen beliebt gewesen.

Auch Ferienwohnungen und Campingplätze seien gut besucht worden, erklärte die Romantische Rhein Tourismus GmbH. Die Verluste aus dem Frühjahr hätten jedoch bei Weitem nicht ausgeglichen werden können. Das zeigen auch die vorläufigen Zahlen des Dehoga-Landesverbands: Im Durchschnitt hätten die Betriebe im Juli und August rund 35 Prozent weniger eingenommen als im Vorjahr, teilte der Verband mit.

Wenig Zuversicht für Wintermonate

Viele Gastronomen und Hoteliers blicken nach Angaben der Dehoga mit Sorge auf die kommenden Monate. Auch wenn im September und Oktober noch einige Gäste in die Region kommen würden, im Winter sehe es ohne Tagungen, Firmenveranstaltungen und Weihnachtsmärkte schlecht aus.

Nach einer aktuellen Dehoga-Umfrage hätten zurzeit etwa zwei Drittel der Mitglieder Angst vor einer Insolvenz. Einige Hoteliers versuchten deshalb, Ideen zu entwickeln, wie die Region auch im Winter attraktiver werden könnte, so die Dehoga. Ein mögliches Konzept: Verschiedene touristische Highlights könnten durch Touren miteinander verbunden werden - zum Beispiel das Geysirzentrum in Andernach und die Vulkanbrauerei in Mendig.