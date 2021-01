Nach dem Tod von Tigerin Kimberly im Zoo Neuwied soll ihr Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Wie der Zoodirektor mitteilt, sei er momentan in Gesprächen mit interessierten Universitäten. So könnte eventuell auch die genaue Todesursache herausgefunden werden, heißt es.

Die Tigerin war zwei Tage nach einem Angriff ihres Artgenossen Ivo verstorben. Der Tiger hatte die Katze beim ersten Zusammentreffen im selben Gehege attackiert. Davon hatte sie mehrere Bisswunden davongetragen. Diese hätten nach Angaben des Zoos zunächst nicht lebensbedrohlich gewirkt. Der Tierarzt und Raubkatzenexperte, der bei der Zusammenführung dabei war, vermutet nun, dass das Tigerweibchen an einer Embolie oder einer anderen inneren Verletzung gestorben ist.

Beileidsbekundungen und kritische Stimmen

In den sozialen Netzwerken gibt es neben vielen Beileidsbekundungen auch einige kritische Stimmen zu dem Vorfall. So wird unter anderem die Frage gestellt, ob im Zoo Fehler gemacht wurden und der Angriff hätte verhindert werden können. SWR Aktuell hat dazu mit den Verantwortlichen des Tiger-Gartens Waldeck in Ingelheim und des Tier-Erlebnisparks in Bell gesprochen. Beide haben bestätigt, dass eine Zusammenführung von Tigern immer schwierig sei und dabei auch immer etwas schief gehen könne.

Es sei normal, dass die Tiere beim ersten Mal aufeinander los gingen und testen, wer der Stärkere sei. Auch wie lange die Tiger brauchen, um sich aneinander zu gewöhnen, sei ganz unterschiedlich. Eventuell seien die knapp zwei Monate in Neuwied zu wenig Zeit gewesen - eine 100-prozentige Sicherheit habe man vorher aber nie. Wichtig sei unter anderem, dass genug Fachpersonal dabei sei, um die Tiere im Ernstfall schnell trennen zu können. Nach Angaben der Zooleitung in Neuwied war das bei der Zusammenführung von Kimberly und Ivo der Fall.

Kimberly erst seit November im Zoo Neuwied

Kimberly war erst im November aus dem Zoo in Magdeburg nach Neuwied gekommen. Die beiden Tiger wurden zunächst getrennt in benachbarten Gehegen gehalten und beobachtet. Laut Zooleitung war die Zusammenführung erst geplant worden, nachdem es eindeutige Anzeichen für eine Zuneigung gegeben habe. Dabei hatte man sich auch in Neuwied keine großen Illusionen gemacht, wie das Aufeinandertreffen ablaufen würde. Zooleiter Mirko Thiel hatte im Dezember gesagt: "Egal wie romantisch man sich das vorstellt, wenn die sich das erste Mal ohne Gitter begegnen, dann wird es einmal krachen, das ist ganz normal.“

Neues Tiger-Weibchen im Zoo in Neuwied

Dass es dann aber so sehr kracht, und Tiger Ivo das Weibchen so verletzt, dass es später an den Folgen stirbt, das hatte keiner erwartet, sagt auch der zuständige Tierarzt und Raubkatzen-Experte Jörg Schwenke: "Mit dem Kampf zwischen den beiden Tigern war in der Situation überhaupt nicht zu rechnen.“ Er bezeichnet das Verhältnis zwischen den beiden als völlig unauffällig. Seiner Meinung nach hat der Zoo alles richtig gemacht. "Wir haben es mit Raubtieren zu tun, die ihr Territorium verteidigen, und da kann so etwas natürlich passieren.“

Die beiden Tiger Kimberly (hinten) und Ivo lebten wochenlang nebeneinander in eigenen Gehegen. SWR

Rückschlag für die Arterhaltung

Die gescheiterte Zusammenführung der beiden Tiger im Zoo Neuwied ist nicht nur eine traurige Angelegenheit für alle Beteiligten, sondern auch ein Rückschlag für die Arterhaltung. Denn der Sibirische Tiger ist vom Aussterben bedroht. Wie Zooleiter Mikro Thiel im Gespräch mit SWR-Aktuell berichtet, hatten die Neuwieder sechs Jahre lang innerhalb des Europäischen Zuchtprogramms auf ein genetisch passendes Weibchen für ihren Tiger Ivo gewartet. Zwar gebe man die Hoffnung auf Tigernachwuchs noch nicht auf, allerdings geht Thiel nicht davon aus, dass es einen schnellen Ersatz für Kimberly geben wird.