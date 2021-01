Bei dem Brand eines Wochenendhauses in Daaden am Samstag ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das hat jetzt die Kriminalpolizei in Betzdorf bestätigt. Demnach war der verbrannte Leichnam erst nach dem Ende der Löscharbeiten in der Ruine des Hauses entdeckt worden. Die Identität der Leiche werde jetzt geklärt, sagte ein Sprecher der Kriminalpolizei in Betzdorf. Das Feuer war den Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag in dem Wochenendhaus ausgebrochen. Es sei komplett niedergebrannt. Zuvor habe sich ein Mann selbst aus dem brennenden Haus retten können. Der Mann sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nach Angaben des Sprechers noch unklar. Heute sollen Brandermittler in der Ruine nach ersten Spuren suchen. Es sei ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden, heißt es von der Kriminalpolizei.